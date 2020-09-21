信義能源完成配售3.57億股新股
2020年09月21日 18:01
東網電視更多新聞短片
信義能源控股(03868)公布，完成配售的所有條件均已獲達成，且配售已於9月21日完成。合共3.57億股新股份，佔已發行股本總額(經配發及發行配售股份擴大)約5.03%，已根據配售協議之條款及條件，按每股配售股份2.5港元的價格向承配人成功配售。
公司預期，所得款項淨額約8.93億元，擬用作公司及其附屬公司的一般營運資金。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！