大禹金融收購萬基證券　涉950萬

萬基證券為一間於香港註冊成立的有限公司，以及一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)受規管活動的持牌法團，並獲香港中央結算有限公司認可，以直接結算參與者身份參與中央結算系統。它主要從事證券經紀、證券包銷及配售，提供財務顧問服務及證券投資。

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