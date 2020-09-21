大禹金融收購萬基證券 涉950萬
2020年09月21日 18:09
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大禹金融(01073)公布，收購萬基證券有限公司全部已發行股份，代價950萬港元，將以現金支付。
萬基證券為一間於香港註冊成立的有限公司，以及一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)受規管活動的持牌法團，並獲香港中央結算有限公司認可，以直接結算參與者身份參與中央結算系統。它主要從事證券經紀、證券包銷及配售，提供財務顧問服務及證券投資。
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