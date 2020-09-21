新股專輯：京東將分拆京東健康在港上市　傳集資156億

據外媒報道，京東健康計劃於本周向聯交所遞交上市申請，計劃集資額由10億美元，增至最少20億美元(約156億港元)，惟集資規模及上市時間表仍可能有變化。早前報道指，已委任美銀、海通及瑞銀為上市負責行。

京東於今年6月18日在港第二上市，周一(21日)收市報287.2元，較招股價226元累升逾27.07%。

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