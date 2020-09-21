人民幣速遞：在岸價收跌145點子　分析料有上升空間

在岸人民幣周一收報6.7733兌每美元，跌145點子，離岸人民幣於亞洲時段收報6.7755，跌189點子。目前人民幣仍處於偏強水平，有分析指，倘若人民銀行不出手干預，人民幣未來走勢仍有上升空間。

由於美匯指數疲弱，以及中國經濟在新冠肺炎疫情後開始復甦，人民幣在過去兩周升幅超過1%，離岸人民幣匯率從6.83升至近日的6.74水平，為去年5月以來最高水平。

摩根大通私人銀行的Alex Wolf表示，人民幣最近快速升值是由於美匯指數進入貶值期，更認為人民幣匯率有所滯後，未來有更大的上升空間。

凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家Julian Evans-Pritchard認為，中國經濟強勁復甦是由於淨出口的增長，由於全球對口罩和與疫情相關的商品需求激增，中國的出口有別全球需求增長下滑。

他續指，中國將有機會實現十年來最大年度經常帳戶盈餘，認為除非官方出手干預，否則人民幣將繼續升值。

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