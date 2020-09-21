奧園健康大股東增持150萬股 涉資923萬元
2020年09月21日 18:46
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奧園健康(03662)得悉，集團控股股東兼中國奧園董事會主席郭梓文在9月21日，於公開市場購入150萬股奧園健康股份，平均購入價為每股6.158港元，涉資共約923.7萬元。
完成增持後，郭梓文合共持股約3.98億股，持股比例增至約54.92%。
集團管理層表示，奧園健康將繼續透過戰略收購擴大管理規模，並逐步加強健康產業服務，並增強物管、商業營運和健康三大業務的協同發展。
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