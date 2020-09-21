奧園健康大股東增持150萬股　涉資923萬元

完成增持後，郭梓文合共持股約3.98億股，持股比例增至約54.92%。

集團管理層表示，奧園健康將繼續透過戰略收購擴大管理規模，並逐步加強健康產業服務，並增強物管、商業營運和健康三大業務的協同發展。

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