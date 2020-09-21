納米樓爆煲！AVA 62逾4年帳蝕近20萬沽

美聯彭文浩表示，市區「迷你戶」錄蝕讓個案，尖沙咀AVA 62中層C室，實用面積173方呎，開放式間隔，吸引投資客承接作收租用途，料每月租金可達約1.15萬港元，按是次成交價390萬元計，預期租金回報率約3.5厘，呎價約22,543元。

原業主於2016年1月斥資約409.3萬元購得，是次轉手帳面蝕19.3萬元，跌幅約4.7%。

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