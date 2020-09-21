金斯瑞董事長正處「監視居住」狀態　股份周二復牌

在調查中，公司董事長、非執行董事兼控股股東之一章方良目前正處於在中國「監視居住」狀態。就公司所知，截至本公告發布之時，集團4名其他員工被拘留訊問。監管機構尚未提供任何文件表明對章氏的監視居住與他擔任公司或公司之任何子公司的高級管理人員或董事有關。據公司所知，目前任何實體或個人概無被提出檢控。

儘管如此，章氏仍可以通過適當的方式繼續參與集團重大事務的決策，而且他作為公司的非執行董事，原本也不參與公司的日常運作。章目前是公司的附屬公司傳奇生物科技股份有限公司的董事長兼首席執行官。鑑於目前的限制，傳奇生物的董事會已委任現任傳奇生物首席財務官的黃穎擔任臨時首席執行官，自2020年9月21日起生效。黃將繼續擔任傳奇生物首席財務官。

目前監管機構尚未公布其他細節，集團的業務營運維持正常。公司指，調查仍在進行中，將就調查的任何重要進展及時發布公告。

應公司要求，股份已自9月18日上午9時正起短暫停牌，已向聯交所申請自周二(9月22日)上午9時正起恢復買賣。

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