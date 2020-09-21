見微知著？近期股市調整　是因聯儲局救市近技窮？

美股、以至全球股市在上周三(16日)聯儲局公布議息結果後，走勢乏善足陳，周一(21日)更齊齊下挫，原因除了是中美之爭外，也因聯儲局救市近技窮？外國傳媒報道，雖然美國聯儲局上周宣布，利率繼續維持零水平，直到2023年底前不會加息，但未提新一輪救市方案。對此，有分析師質疑聯儲局的救市力度恐已見頂。

G-Plus Economics首席經濟學家Lena Komilevagcd指出，除非美國經濟出現新一輪震盪或財政政策失誤，否則市場已看到當局刺激力度見頂。他解釋，聯儲局的新通脹架構並沒有帶來新的政策機制或新的行動，這強化了他們的觀點，就是除非美國經濟有新的外來衝擊，或因為美國政府的財政政策失誤，未能在11月大選後為經濟復甦帶來新的支持，否則聯儲局的救市行動已達頂峰。

因此，聯儲局主席鮑爾在上周三(16日)曾要求國會趕快採取行動，因現在市場等着國會的新一輪財政刺激方案。

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