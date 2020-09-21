新盤動向：藝里坊‧2號周六次輪銷售72伙　首推兩房

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，藝里坊‧2號首輪銷售沽逾九成，為回應市場需求，周一(21日)上載全新銷售安排，推出72個單位。項目將於周二(22日)開始收票，至本周五(25日)下午3時正截票，周六進行次輪銷售。

韓家輝續稱，將銷售的72伙包括12個兩房戶、53個一房戶及7個開放式單位，當中兩房單位為首度推出的戶型，新推單位折實售價介乎598.368萬至1,115.136萬港元，折實呎價25,849至31,429元。

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