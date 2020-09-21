【深度解構】疫情25周　全球倒退25年？美國會輸掉科技戰？

新冠肺炎疫情至今仍未受控之餘，更有惡化迹象，對各國經濟、民生及醫療系統造成巨大衝擊。微軟創辦人蓋茨夫婦的信託基金會近日發布重磅報告指出，在疫情發生約25周以來，全球已倒退25年！若以全球國內生產總值(GDP)計算，今年疫情造成的GDP損失為2008年金融海嘯的兩倍。無獨有偶，聯合國秘書長古特雷斯也直言，疫情削弱了經濟可持續發展目標，令某些方面倒退25年！個別國家如印度更已表明，全國封鎖令經濟恐面臨倒退25年的風險。蓋茨基金會列出了全球三大衝擊：

【衝擊一：經濟150年最慘 損失是2008年金融海嘯兩倍】

基金會在報告中引述國際貨幣基金組織(IMF)預測，即使全球各地已合共花費18萬億美元(約140萬億港元)來刺激經濟，但到明年底，全球經濟仍將至少損失12萬億美元(約93.6萬億港元)。這是自第二次世界大戰結束以來，今年全球面臨最嚴重的經濟衰退，其GDP損失是2008年金融海嘯的兩倍，而對上一次同時有這麼多國家經濟陷入衰退為1870年。

報告認為，大部分高收入國家可透過貸款、擴張性貨幣政策等手段來籌集巨額資金，以應對疫情造成的損失。相比之下，低收入國家的經濟發展能力存在不可逆轉的局限性。以撒哈拉以南的非洲國家為例，在2000年至2015年期間，即使經濟增長每年都快於全球其他地區，但仍屬世界上收入最低的地區，無法籌集到足夠資金應付或減少疫情帶來的損失，而且其央行不屬於歐洲央行和美國聯儲局的可干預範圍內。

值得留意的是，在二十國集團(G20)的國家中，其財政刺激計劃動用的資金平均已約佔GDP的22%，當中，日本更是GDP的68.9%，但在撒哈拉以南的非洲國家中，平均值僅為3%，同時其GDP亦要比前者低得多，反映這些國家可動用的資金遠遠不足以應對疫情，經濟大幅倒退是不爭事實。

【衝擊二：為救經濟 低收入國家醫療25周倒退25年】

基金會報告警告，經濟受疫情衝擊，在資源匱乏下，進一步打擊非洲等低收入國家本已脆弱的公共衞生體系！由於當地的新冠肺炎病例不斷攀升，其醫療部門難以負荷，政府亦把用作醫療的資金及資源轉移到應對疫情上，使當地其他疾病的疫苗接種計劃中斷。健康指標與評估研究所(IHME)以疫苗接種率為衡量衞生系統運作情況的替代指標，截至去年，全球已有超過八成以上兒童接種疫苗，並避免了超過200萬人死亡，然而，今年受疫情影響，其疫苗接種率已倒退到1990年代中期水平。換言之，這些國家的衞生系統運作在新冠肺炎爆發後大約25周，就面臨25年的倒退。基金會更認為，這些國家的醫療系統要復原，並再次取得進展所需時間是未來嚴峻的問題。

【衝擊三：極端貧窮激增7.1% 非裔最慘】

基金會報告顯示，疫情加劇了全球貧窮問題。根據健康指標與評估研究所(IHME)統計，2018及2019年的極端貧困率分別減低了1.2%及1.5%，但今年將結束連續20年的進步，估計其極端貧困率會大幅增加7.1%，即全球近3,700萬人處於每日平均生活費只有1.9美元(約15港元)的極端貧窮線之下。報告亦提及，中、低收入國家的婦女受到的影響更大，主要因為她們多在服務行業或非正規的部門工作，這類工種受疫情影響較為嚴重，亦難以獲得政府支援。以非洲為例，在疫情爆發的第一個月，該國的非正式工人收入隨即下降八成以上。

值得留意的是，報告指出，在美國，疫情大幅影響非裔、拉丁裔等族群，不論是感染、死亡比例，或造成的經濟損失，他們均比美國白人承受較大的風險，反映疫情帶給有色人種的傷害最大。而根據美國人口普查局的調查，有23%的美國白人認為，自己不能負擔八月份的房租；然而，有高達46%非裔、拉丁裔美國人認為自己無法負擔，為美國白人的倍數。

面對形勢艱難，全球各地皆引頸期盼疫苗可盡快面世，以結束這場世紀災難，該報告在最後呼籲，各國需合理分配疫苗數量，強調只要病毒仍在其他國家存在，疫情就難以結束，而全球醫療與經濟亦難以達到完全復甦。報告引述美國波士頓東北大學生物與社會技術系統建模實驗室研究人員的假設，若疫苗按人口比例分配給所有國家，可避免61%人口死亡，但若優先分配予高收入國家，死亡人數僅減少33%。

【蓋茨：中美脫鈎雙輸】

疫情除了激化全球經濟、公共衞生，以及貧富懸殊危機外，也令政局出現天翻地覆式轉變！隨着中美科技戰白熱化，美國政府對中國科技巨企華為全面封殺晶片供應的禁令生效，微軟創辦人蓋茨近日坦言，中美完全脫鈎的結果是「雙輸」，晶片禁令將迫使中國走向完全自給自足，最終受害者是美國半導體企業。

他認為，雖然中美關係已變得愈來愈複雜，但雙方仍能找到「雙贏」方法。他舉例，中美都在致力解決醫療問題，並在氣候變遷上共同努力。他討厭聽到人們總在討論完全脫鈎的方案，認為是「雙輸」。他也不認為中美是互相依賴的關係，而是互惠互利的關係，就像美國向中國賣出噴射機引擎及娛樂服務，原本亦想銷售高階晶片，並創造高薪就業機會。他強調，儘管中美關係惡化，雙方還是有相互受益的領域。

對於美國應否謹慎考慮向中國企業禁售高科技產品，他稱，禁令將迫使中國自己生產晶片，意味着未來若發生衝突，美國不僅放棄了這些高薪工作的機會，同時也迫使中國完全自給自足，質疑禁令未必有利。他預計中國長遠必能在晶片方面做到自給自足，故美國目前的打壓行為只會在短期內對華為產生影響，長期來看，美國才是受損最嚴重的一方。

事實上，已有消息傳出，中國政府計劃在2025年前，耗資9.5萬億元人民幣發展半導體產業。這項任務的優先地位甚至被外媒形容為「如同製造原子彈一樣」。

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