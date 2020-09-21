新盤動向：明翹匯推兩項升級付款辦法

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，為了讓買家增加付款彈性，青衣明翹匯新推兩個升級「Grand Plus」付款辦法，買家可享建築期八成一按。在新增付款計劃下，首付只需價5%，項目最高折扣優惠為21%。

她指出，新增的「Grand Plus 420天現金優惠付款計劃」，買家只須於簽署臨時買賣合約時支付樓價5%作為首期，餘下95%款項將在臨時買賣合約後420天內支付。另一個全新「Grand Plus建築期第一按揭付款計劃」，適用單位之買家最高可申請八成第一按揭，現行利率首兩年可能低至2.5厘。

此外，該項目再沽兩房高層單位，為1A座30樓A室，實用面積435方呎，成交價761萬港元。呎價17,494元，項目兩房戶現僅餘3伙。

顏景鳳表示，該盤推出至今累售661伙，銷售率逾85%，套現逾41億元。全盤一房及花園特色戶已全數沽清，反映中小型優質單位剛性需求強勁。

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