全球股市重啟大跌浪！憂疫情惡化　道指期貨大冧550點

全球新冠肺炎疫情有復燃迹象，觸發環球股市周一(21日)巨震，市場避險情緒急升溫。目前美股道指期貨大跌550點。德、法、英國股市均下跌近3%，Stoxx Europe 600指數挫2.8%。

德意志銀行分析師周一警告，隨着疫情升溫，未來幾天和幾周會見到更多限制，特別是在歐洲，情況令人擔憂。

法國周日(20日)新增10,569宗案例，英國新增近4,000宗。意大利、德國也都有千人左右的單日新症，引發第二波疫情再起的疑慮。

德國衞生部長Jens Spahn表示，法國、奧地利和荷蘭等國的感染人數不斷增加，這令人擔憂，德國可能會因此被傳入更多病例。他還擔心，西班牙等國家的感染動態「很可能會失控」。

隨着案例增加，歐洲各國正在考慮採取更嚴厲的措施，包括英國正在考慮，是否實施第二次的小型封鎖，以限制疫情傳播。

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