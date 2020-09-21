瑞銀：美元貶值成趨勢　金價年底料重見2千美元

雖然市場認為美國聯儲局政策立場「不夠鴿派」，但大行瑞銀認為，美元貶值已成趨勢，預期黃金在分散風險作用支撐下，可望持續吸引買盤進駐，金價仍有很高機率在今年再次挑戰每安士2,000美元大關。

瑞銀指出，聯儲局對於量化寬鬆說法含糊，但值得注意的是，聯儲局本月議息會議首度宣示，將在2023年底保持利率趨近零，通脹屆時將輕微高於目標，與新政策框架承諾一致。

該行認為，聯儲局的會議聲明，展現政策目標從穩定經濟轉為要刺激經濟，且主席鮑威爾表明央行還有「彈藥」，預期未來該局將擴大購買資產規模，動作將會集中於較長年期的國債，以支援通脹預期及技術上限制名義利率上升。

該行認為，美元已走在下行的道路，加上黃金具備分散風險的作用，金價年內有望再次挑戰2,000美元關口。

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