和泓服務斥1500萬人幣收購物管公司60%股權
2020年09月21日 20:18
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和泓服務(06093)公布，收購東莞市寶盈物業管理有限公司60%股權，總代價為1,500萬元人民幣。
東莞市寶盈物業管理於中國廣東省有若干物業管理項目。收購事項將使集團能夠擴大其於中國華南地區物業管理服務行業中的業務規模及市場份額，填補了集團在珠三角地區的市場空白，為集團在該地區擴張奠定了堅實基礎，及為現有物業管理業務帶來協同效應。
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