和泓服務斥1500萬人幣收購物管公司60%股權

東莞市寶盈物業管理於中國廣東省有若干物業管理項目。收購事項將使集團能夠擴大其於中國華南地區物業管理服務行業中的業務規模及市場份額，填補了集團在珠三角地區的市場空白，為集團在該地區擴張奠定了堅實基礎，及為現有物業管理業務帶來協同效應。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020