棄歐重美！全球最大主權基金加倉美股近4千億元

外國媒體報道，全球最大主權財富基金之一的挪威主權基金，計劃增加北美地區的股票持倉比重，並減低歐股投資比重，金額約相當於510億美元(約3,952億港元)。

經調整後，歐股佔到股票倉位比重將下降6.5個百分點，至為33.6%，而北美股市比重將提高到41.6%。挪威財政部長沙尼爾在主權基金年度管理白皮書中指出，這些改變將確保投資布局更能展現全球上市公司所創造的價值。

挪威主權基金目前淨資產達1.1萬億美元；依據目前的投資準則，投入全球股市的資金比率不得低於基金總額的70%。

另外，該基金近年來降低新興市場債券的投資比重，將資金轉向未上市的再生能源基礎建設資產。挪威財政部表示，仍在檢討對新興市場股市的投資比重，又稱雖然新興市場股市投資可能有助於促進資產多元化，並可能更有機會帶來較高的預期回報，不過新興股市體制較弱，透明度低，且對較小股東的保護不足。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020