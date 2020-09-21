蓮和醫療斥600萬美元成立合營公司
2020年09月21日 21:07
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蓮和醫療(00928)公布，與合營夥伴成立合營企業，以開展互聯網醫療健康服務平台、生物醫藥研發、藥物及醫用物資生產基地等業務。
合營企業之註冊資本將為1,000萬美元(約7,800萬港元)。公司全資附屬LHCS將出資600萬美元作為合營企業之註冊資本。於合營企業成立後，其將由LHCS擁有60%股份。
合營企業將為一間根據柬埔寨王國法律之規定及合營協議條文成立的有限公司。
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