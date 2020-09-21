恒和集團發盈警
2020年09月21日 21:08
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恒和集團(00513)發盈警，相對於截至2019年6月30日止年度錄得盈利4,860萬港元，集團預期截至2020年6月30日止年度錄得虧損不多於2,000萬元，主要由於收益及毛利相對於去年下降；貿易應收款項減值虧損增加；投資物業公平值之變動於6月30日止年度錄得虧損，而於去年錄得3,740萬元收益；沒有相對於去年錄得2,220萬元所得稅超額撥備之收益。
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