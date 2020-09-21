Wetland 3期加推43伙 平均呎價13805元
2020年09月21日 21:14
東網電視更多新聞短片
發展商爭相加推單位應市。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期，今日(9月21)加推價單第5號，推出43伙，折實平均呎價為13,805元，屬原價加推。加推單位涵蓋兩房至三房間隔，入場單位是第8座2樓B3室，實用面積為419方呎，屬兩房間隔，折實售價為553.82萬元。而整批單位最高折實售價為1,182.44萬元，折實呎價則由12,050至16,198元。價單市值逾4億元。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！