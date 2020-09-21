樓價UPDATES：上車客帶票睇樓　即日820萬購名逸居兩房

二手交投氣氛回穩，荃灣區9月累錄約90宗二手買賣，區內上車客見市旺索性帶票睇樓，即日落票以820萬元購該區名逸居兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲公屋利東邨東昌樓高層6室，實用面積約381方呎，新買家原居於九龍區，為方便照顧在南區居住及上學孫兒，以及子女，議價後減至約325萬元，於未補價第二市場購入上址，實用呎價約8,530元。

●香港仔居屋漁暉苑F座高層3室，兩房間隔，實用面積約384方呎，以590萬元放盤近兩星期，即獲區內客接洽，議價後減價10萬元，以約580萬元成交，實用呎價約15,104元，新買家為首置客，睇樓三次即拍板入市。

●北角百福花園鴻福閣中層E室，實用面積597方呎，三房間隔，原先叫價900萬元，減價45萬元或5%，以855萬元沽出，實用呎價14,322元，原業主早於1999年11月購入上址，當時作價115萬元，持貨近21年至今沽售，帳面獲利740萬元。

●跑馬地雲地利台A座中低層1室，實用面積約1,185方呎，套三房連工作間及工人套間隔，以59,000元連車位放租約兩個月，至近日以53,000元不連車位租出，減價6,000元或約10%，實用呎租約45元，新租客是在港居住多年的英籍商人。

●西灣河嘉亨灣6座低層A室，實用面積675方呎，套三房間隔，享海景，叫租32,000元，租客剛搬走，即減價吸引新租客，最終放盤3日以28,000元租出，實用呎租41元，新租客屬專業人士。

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九龍區

●長沙灣西九四小龍4日6宗買賣，包括昇悅居6座高層G室，實用面積522方呎，兩房間隔，向內園，今年4月叫價1,030萬元，新近以960萬元沽出，實用呎價18,391元，單位放盤約半年，累減70萬元或7%沽出。

●長沙灣宇晴軒9月暫錄約5宗買賣，其中3座高層A室，實用面積441方呎，兩房間隔，單位原叫價830萬元，後降至812萬元易手，減幅約2.2%，實用呎價約18,413元。

●旺角利奧坊‧曉岸1座中層H室，實用面積252方呎，一房間隔，3月放盤叫價570萬元，後於5月反價至600萬元，最終以578萬元易手，實用呎價22,937元，原業主於2015年12月以458萬元買入單位，持貨5年帳面獲利120萬元，單位升值26%。

●九龍城The Avery低層C室，望樓景，開放式間隔，實用面積約224方呎，1年多前以465萬元放盤，近日獲外區客接洽，議價後減價15萬元，以約450萬元成交，實用呎價約20,089元，新買家為單身客，睇樓1次即拍板入市。

●牛頭角淘大花園9月錄得約6宗買賣，與上月同期相若，包括K座中低層8室，兩房間隔，實用面積約378方呎，以約618萬元放盤近一個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價8萬元，以610萬元成交，實用呎價約16,138元，新買家為投資者，估計每月可以約16,000元租出，回報逾3厘。

●茶果嶺麗港城本月12宗買賣，成交包括27座高層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，開價約1,050萬元，放盤短短三星期，減價55萬元，即獲買家以995萬元承接，實用呎價14,483元。

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新界區

●近期荃灣區二手市況暢旺，整區9月累計錄得約90宗二手買賣，其中名逸居3座高層D室，實用面積530方呎，兩房間隔，叫價830萬元，議價後最終以820萬元成交，實用呎價15,472元，新買家為同區上車客，早前曾遭遇過業主反價封盤，為免再錯失入市機會，聽從代理建議帶票睇樓，以便即時落票承接單位。

●西貢金碧苑一期海景雙號屋，實用面積1,762方呎，四房兩廳間隔，享海景，以3,700萬元成交，實用呎價20,999元，原業主為外籍人士，於2003年4月以612萬元購入，持貨17年至今沽售，帳面獲利3,088萬元，物業期內升值5倍。

●馬鞍山天宇海3A座中層B室，實用面積953方呎，四房間隔，放盤1個月，原先開價1,400萬元，減價50萬元，減幅3.6%，最終以1,350萬元成交，實用呎價14,166元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價1,050萬元，持貨近4年至今轉售，帳面獲利300萬元，單位期內升值約29%。

●沙田第一城9月至今錄得21宗買賣，其中17座低層B室，實用面積451方呎，三房間隔，業主以630萬元易手，實用呎價13,969元，對上7月頭相差1層單位曾以680萬元沽出，事隔兩個月樓價下跌50萬元。

●火炭銀禧花園4座高層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，新買家為上車客，有見低息環境持續，睇樓數次後即決定承接，原業主早前開價約710萬元放盤，議價後終以680萬元成交，實用呎價約13,333元。

●元朗朗晴居5座低層C室，實用面積約744方呎，套三房間隔，原業主月前叫價約825萬元放售，議價後終以815萬元成交，實用呎價約10,954元。

●屯門居屋龍門居13座高層F室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，日白居二中籤者，見原業主增加議幅，累積減價30萬元，而且屋苑樓齡較新，可承做高成數及較長年期按揭，決定於未補價第二市場以370萬元購入上址自用，實用呎價8,585元。

●屯門居屋置樂花園錄本月首宗買賣，屋苑1座高層G室，實用面積511方呎，三房間隔，早前於已補價自由市場叫價508萬元，獲區內客洽商，輕微議價後終以506萬元成交，實用呎價約9,902元。

●青衣藍澄灣5座低層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，叫價638萬元，及後放盤約一個月後，即減價28萬元或約4%，以610萬元沽出物業，實用呎價約13,525元，現時屋苑有約25個放盤，當中入場價由615萬元起。

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