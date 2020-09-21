憂疫情惡化　道指早段急挫500點

憂慮疫情惡化，加上銀行股捱沽，美股開市早段顯著下挫，道指挫496點，至27,160點；納指挫183點，至10,610點；標指挫52點，至3,267點。

港股期指夜市未能止瀉，現報23,780點，跌111點，低水171點。

有文件披露多家國際銀行涉及不當交易，拖累銀行股表現，其中高盛挫2.5%至189.9美元；摩根士丹利挫2.6%至48.78美元；摩根大通挫3.3%至95.1美元；美國銀行挫2.5%至24.57美元；花旗挫2.9%至43.53美元。

事實上，銀行業面對重重挑戰，多家美國大行包括摩通、富國、花旗和美銀近日在業界會議上不約而同下調今年的淨利息收入預測，歸因於持續低息以及大量業主以較低利率進行按揭再融資。當中，摩通將今年淨利息收入削10億美元，至550億美元，較去年少3.5%。

其他股份方面，科技股延續上周五跌勢，蘋果公司(Apple Inc.)股價挫1.7%至105.02美元；Facebook股價挫1.9%至247.63美元；亞馬遜股價挫0.8%至2,928.79美元。微軟計劃斥75億美元收購視像遊戲開發商Bethesda Softworks，股價挫1.3%至197.78美元。

電動車生產商Nikola本月較早前遭沽空機構指控欺詐，公司予以否認後，創辦人Trevor Milton於周一辭任主席和董事職位，股價早段狠挫21.6%，至26.78美元。

德意志銀行分析師周一警告，隨着疫情升溫，未來幾天和幾周會見到更多限制，特別是在歐洲，情況令人擔憂。

法國周日(20日)新增10,569宗案例，英國新增近4,000宗。意大利、德國也都有千人左右的單日新症，引發第二波疫情再起的疑慮。德國衞生部長Jens Spahn表示，法國、奧地利和荷蘭等國的感染人數不斷增加，這令人擔憂，德國可能會因此被傳入更多病例。他還擔心，西班牙等國家的感染動態「很可能會失控」。隨着案例增加，歐洲各國正在考慮採取更嚴厲的措施，包括英國正在考慮，是否實施第二次的小型封鎖，以限制疫情傳播。

美元、日圓等避險資產上漲，美匯指數重回93樓上。

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