惠譽估計第三季澳門賭收跌八成　瑞信削濠賭股評級

瑞信發表研究報告，直言新冠肺炎疫情至今，澳門每月賭收僅及去年同期的10%至15%，並預測當地今年賭收由按年跌72%擴至跌81%。

該行稱，澳門博彩業正面對多項風險。首先，內地政府顯著收緊海外博彩和跨境資金流動的管制，並且與2010至2014年的同類措施不同，當年目標是打貪，本次則是直接針對博彩活動，並且相關措施有可能維持至2022年。這除了嚇退了賭客的需求，也令賭業中介(俗稱疊碼仔)難以回收債款、窒礙了資金的來源。

另外，監管壓力、流動性收緊、持續的下行周期等，都影響着澳門貴賓廳的營運系統，該行相信，貴賓賭廳業務在未來幾年都會持續收縮，拖累復甦步伐。相對上，中場行業雖然有較好表現，可是一旦缺少了健康的貴賓賭廳系統，也令高級中場賭客的資金難以調動，阻礙相關業務的發展，也令未來新開業的賭場難有好的成長。該行認為，收入增長減少，以及賭牌重新競投等不確定性因素，都令賭企的EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)受壓至明年。

此外，評級機構惠譽預測，本年第3、4季澳門賭收將分別按年下跌80%和50%，至於2021年賭收則會低於2019年兩成。惠譽表示，澳門博彩業復甦的前景模糊，例如港澳兩地目前仍互相有入境限制。另外，內地雖然將於9月23日全面復辦到澳門的個人遊申請，但難保疫情反覆，內地政府會再度暫停個人遊。

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