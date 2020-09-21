惠譽估計第三季澳門賭收跌八成 瑞信削濠賭股評級
2020年09月21日 22:04
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澳門賭收連連下跌令市場失望，再有研究機構看淡當地博彩行業前景。其中，瑞信狠削多隻濠賭股的目標股價，削幅最多36%，並下調多間賭企的投資評級。6家持牌賭企周一(21日)股價全線下跌，且跌至約一個月低位，當中美高梅中國(02282)挫6.37%，金沙中國(01928)、永利澳門(01128)、銀河娛樂(00027)等挫近半成，6家賭企單日市值蒸發合共逾336億元。
瑞信發表研究報告，直言新冠肺炎疫情至今，澳門每月賭收僅及去年同期的10%至15%，並預測當地今年賭收由按年跌72%擴至跌81%。
該行稱，澳門博彩業正面對多項風險。首先，內地政府顯著收緊海外博彩和跨境資金流動的管制，並且與2010至2014年的同類措施不同，當年目標是打貪，本次則是直接針對博彩活動，並且相關措施有可能維持至2022年。這除了嚇退了賭客的需求，也令賭業中介(俗稱疊碼仔)難以回收債款、窒礙了資金的來源。
另外，監管壓力、流動性收緊、持續的下行周期等，都影響着澳門貴賓廳的營運系統，該行相信，貴賓賭廳業務在未來幾年都會持續收縮，拖累復甦步伐。相對上，中場行業雖然有較好表現，可是一旦缺少了健康的貴賓賭廳系統，也令高級中場賭客的資金難以調動，阻礙相關業務的發展，也令未來新開業的賭場難有好的成長。該行認為，收入增長減少，以及賭牌重新競投等不確定性因素，都令賭企的EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)受壓至明年。
此外，評級機構惠譽預測，本年第3、4季澳門賭收將分別按年下跌80%和50%，至於2021年賭收則會低於2019年兩成。惠譽表示，澳門博彩業復甦的前景模糊，例如港澳兩地目前仍互相有入境限制。另外，內地雖然將於9月23日全面復辦到澳門的個人遊申請，但難保疫情反覆，內地政府會再度暫停個人遊。
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