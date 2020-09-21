新股專輯：雲頂新耀成功闖關　傳正進行上市前推介

中國生物製藥公司雲頂新耀(Everest Medicines)已通過上市聆訊，市傳集資4.5億美元(約35.1億港元)，今周進行投資者上市前推介，最快今周內招股，10中上旬掛牌。

該公司現有8款臨床候選藥物組成的產品組合。截至2020年首季虧損擴大至3.03億元人民幣(下同)，2019年同期蝕9,912.3萬元；研發開支按年飆升2.51倍至8,018.4萬元。2019年全年虧損2.14億元，研發開支達1.5億元。

其控股股東為亞洲最大醫療保健專門投資企業C-BridgeCapital(CBC)，持上市前62.48%股權。另外，公司曾進行6輪融資，先後引入美國投資基金貝萊德(BlackRock)、資產管理公司駿利亨德森為上市前投資者。

公司集資所得將用於產品試驗、業務發展，以及營運資金。

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