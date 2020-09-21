歐央行拉加德：必要情況下將加大貨幣刺激力度

外國傳媒報道，歐洲央行行長拉加德重申，由於歐元區從冠狀病毒衰退中的復甦仍面臨不確定性，歐洲央行將在必要時再次加大貨幣刺激力度。

她在周一(21日)講話中說，儘管第3季將出現反彈，但形勢仍然「不平衡且不完整」。「當前環境的不確定性要求對新的信息，包括匯率的變化，進行非常仔細的評估，以評估其對中期通膨前景的影響，管理委員會繼續隨時準備適當地調整其所有工具。」

她還表示，央行的刺激計劃包括1.35萬億歐元(約12萬億港元)的債券購買計劃，「穩定了市場，保護了信貸供應並支持了經濟復甦」，這應有助於將通脹率恢復至略低於2%的目標水平。

歐洲央行要提升通脹還有很長的路要走。8月份消費者價格較上年同期下降0.2％，歐洲央行認為明年通脹率平均僅為1%，2022年僅為1.3%。

歐洲央行副行長Luis de Guindos上周五(18日)表示，歐洲央行已準備好在必要時調整其大流行病資產購買計劃，不過央行仍有「可用彈藥繼續行動」。

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