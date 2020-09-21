修補供應鏈！內地擬在浙江設能源和糧食戰略儲備基地

外國傳媒報道，新冠疫情引發供應鏈中斷後，中國政府為保障食品和能源供應，計劃在東部沿海地區建立油氣和農產品儲備基地。

這是國務院發布的浙江自由貿易試驗區擴展區域方案的內容之一，它們將成為國家油氣儲備的重要基地，同時也將成為進口糧食中轉基地。

中國還將大力發展進境牛肉等高端動物蛋白加工貿易產業；在自由貿易區擴展區探索開展遠洋漁業引進外籍船員試點。

中國與美國等國之間的地緣政治緊張局勢日漸升級，同時新冠疫情又帶來衝擊，中國希望通過這計劃緩和部分產品供應鏈受到的影響。

外媒本月早些時候報道，據了解相關討論的一些官員稱，始於2021年的中國下一個「五年規劃」將要求增加原油、戰略性金屬和農產品的龐大國家儲備，從而確保儲備規模足以應對可能導致經濟深受重創的供應鏈中斷的影響。

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