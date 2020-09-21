科技ETF資金流出廿年最勁　大戶冇掃貨？

科技股近日表現失色，外電數據顯示，規模1,220億美元(約9,516億港元)的全球最大科技交易所買賣基金(ETF)Invesco QQQ Trust，上周五(18日)錄得近35億元資金流出，是2000年10月以來單日最多。該ETF追蹤以科技股為主的納斯達克100指數，後者於過去數月顯著攀升後，已連跌3周，為去年以來最長跌浪，全月表現可能是2008年以來最差。

科技股顯著回吐之際，向來追捧科技股的大戶似乎無意低吸。商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示，截至上周二(15日)止一周，對沖基金持有押注納斯達克100指數下跌的淨短倉合約增加，顯示對前景的看法是2008年以來最淡。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020