冇好結果！專家：疫情讓許多人買股 但大多數輸錢

外國傳媒報道，疫情期間許多美國人「宅在家」，最方便的莫過於炒炒股票，但現實是只有極少數人從中獲利！

據Cerulli Associates數據顯示，與2019年相比，今年第一季「炒即日鮮」(即日內買賣)的交易急增；TD Ameritrade報告亦稱，自1月份以來，其網站提供「炒即日鮮」的交易說明頁，瀏覧量幾乎增至4倍；Robinhood等交易軟件業務也激增。

紐約Mitlin Financial總裁、金融規劃師Lawrence Sprung表示，「炒即日鮮」激增的原因很多，其中一個重要因素是數百萬失業的美國人認為，可以用來彌補收入下跌的一種方式。在有了更多時間後，希望嘗試以前通常不會做的事。

美國消費者協會投資者保護主管Barbara Roper認為，現在有很多廣告宣揚「炒即日鮮」交易，也是造成流行的因素之一。不過，想透過短炒賺錢可能適得其反，蒙受巨大損失的機會更高。他表示，進行「炒即日鮮」交易的投資者不僅必須能預測公司業績，還要恰巧地在價格波動的時機採取行動，這是賭博！

多倫多大學金融學副教授Andreas Park表示，今年「炒即日鮮」爆炸式增長，部分原因來自美國人面臨財困危機，但短炒不見得有好結果。

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