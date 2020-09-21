【財經評論】昔日股王失光環　香港哀歌同堪憐

同是天涯淪落人！昔日香港股王滙豐控股光環盡失，近日更在市場憂慮其將捲入中國制裁名單及涉可疑轉移資金，股價江河日下，致使不少長年捧場的投資者叫苦，鐵了心沽貨了斷。望見這隻發迹於香港，在國際金融舞台風光一時的金融股，其成功記載着過去香港這個蕞爾小島，在經濟上發展成國際大都會的輝煌奇迹，可惜兩者皆時不我與，陷入衰落境地，翻身之戰不知從何談起！

滙豐早年發迹於香港，透過擴展亞洲業務，再邁向全球，成為港股的重磅股，地位舉足輕重，故有「大笨象」之稱！可自2008年金融海嘯後，歐美業務長期迷失，這些年的盈利絕大部分靠中港市場維持，可惜管理層未及時正視歐美與中港之間的矛盾而理順架構，導致如今國際化業務基礎反而變成風險之源，一旦踏入中美互相制裁的「雷區」，兩面不討好，後患無窮。

眼見滙豐困境，恍如奏起香港哀歌！昔日小漁村發展成「亞洲四小龍」，再乘着全球一體化的世界經濟大氣候，藉擔當外資進入中國內地的「中介人」角色，發展成國際金融中心。可回歸以來，港府財政坐擁「金山銀山」，卻未有加以善用強化競爭力，亦未理順兩地關係，經濟非金融即地產，結構單一，產業空洞化。

至近兩年備受貿易戰、社會動盪和新冠肺炎疫情連環打擊，經濟無險可守，傳統範疇一蹶不振，創新科技又落後於人，深陷衰退，僅靠巨額財赤補貼和中資企業來港上市苦撐，可謂傷入筋骨，實不知如何善後！畢竟中美之爭，內地經濟本身就面對着嚴峻挑戰，近年香港面對走資和移民潮，靠中資力頂着資產價格。最令人擔心的是，只要美國十一月政局底定，當權政客對付中國再無後顧之憂，中美金融戰全面升級，內地自顧不暇，香港還能靠誰？

一代香港股王風光不再，影響最大的當然是一群公司股東，求存就得檢討策略，重組業務架構，以適應反全球化的潮流。至於香港，首要正視的是港府管治水平差劣，導致百事難成的困局。強化管治班子，消除不必要的內部爭拗，凝聚力量穩定信心，就要檢討發展策略，解決經濟核心問題，始可事半功倍，繼續虛耗下去，經濟只怕病入膏肓，無可救藥。

如今股市中，舊經濟股表現遠不如新經濟類別，股王更替是必然，深、港兩地何嘗也不是風水輪流轉？一場防疫戰足見兩地管治能力此消彼長、優劣立見，想到香港的前途，更令人惆悵！

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