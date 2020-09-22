東方日報B1：滙控25年新低　英下試$28

內地官媒方面透露，中國商務部擬將外資公司列入《不可靠實體清單》，其中重磅藍籌股滙控或榜上有名，以回應美國打壓中國企業。受消息拖累，股價周一(21日)低開後旋即插穿30元大關，失守海嘯價，預料將下試金融海嘯時期的「世紀供股價」28元，與周一收市價約有4.6%距離。滙控美國預託證券(ADR)周一早段報28.77元，較香港收市價低0.53元或1.82%。

值得留意，滙控盈利主要來自亞太區，以香港為重要支柱，今年次季香港區幾乎獨力撐起集團業績。若滙控確定被列入《不可靠實體清單》，未來或不能於中國境內投資、從事進出口活動、相關人員甚至會被禁止出入境，未知相關規定會否影響香港，但對集團的打擊將難以想像。

報道更列舉一些SAR細節，提及滙控與龐氏騙局有關，並引述滙控回應稱，有關資料過時，該行2012年起已配合全球逾60個監管機構，完善本身應對金融犯罪行為監察工作。滙控倫敦周一股價未止瀉，折合低見約28.28元，較港收市跌逾3%；渣打股價香港收報34.9元，跌6.18%，及後在倫敦曾折合低見約33.65元。

就算投資者個人沒持滙控股票，但由於眾多強積金也有染指，故打工仔間接受害。以滙豐推出的強積金計劃為例，恒指基金、中港股票基金及自選歐洲基金均有投資滙控，當中滙豐恒指基金規模較大，達到33.04億元，據最新資料，滙控佔基金規模為9.2%，即近3.04億元。而目前坊間的恒指基金至少七隻，由於須被動地跟隨恒指成分股而配資，按目前滙控佔恒指比重6.94%計算，影響絕不輕微。

對於滙控跌穿海嘯價，正榮金融業務部副總裁郭家耀坦言不感意外，倘確實被列入《不可靠實體清單》，業務發展將受限，變成「一無是處」，故料股價易跌難升，今年或跌至供股價28元，建議持股者盡早離場。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪亦直言，銀行業的高峰期已過，此後難見太大增長亮點。

輪證方面，上周合共有接近1,300萬元的資金淨流入滙控好倉(認購證和牛證)，反映不少散戶損手。中銀國際股票衍生產品部董事朱紅表示，周一該行亦見較多資金流入滙控好倉過夜，主要揀選行使價35元的認購證及收回價27.8元的牛證。

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