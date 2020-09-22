歐股收市受壓 滙控倫敦股價急挫半成
2020年09月22日 00:45
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憂慮疫情惡化，加上銀行股捱沽，歐洲股市周一(21日)受壓，英國富時100指數收報5,804點，跌202點或3.38%；法國CAC指數收報4,792點，跌186點或3.74%；德國DAX指數收報12,542點，跌573點或4.37%。
繼今年四月煞停派息及六月宣布重啟全球裁員3.5萬人計劃後，滙豐控股近日再傳被內地列入《不可靠實體清單》，同時捲入洗錢疑雲，令其股價持續受壓。
滙豐控股周一於倫敦股價收報288便士，跌5.26%，折合相當於28.55港元，即較港收市價29.3港元再低2.55%。
外媒報道，在2000至2017年間多家銀行向美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交的「可疑活動報告」，外洩密件所涉及的2萬億美元交易額中，德意志銀行佔了1.3萬億美元。德意志銀行股價收跌8.76%。
保安公司G4S其2020年前8個月的基本利潤現在錄按年增加，股價全日跌3.93%。另外，英國飛機引擎製造商勞斯萊斯(Rolls-Royce)擬集資25億英鎊，股價挫逾10%。
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