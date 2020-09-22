紐約期金收挫逾2%　創兩個月新低

美元轉強，拖累國際金價周一(21日)轉弱。紐約12月期金收報每安士1,910.6美元，跌51.5美元或2.6%，創約兩個月以來收市新低。美匯指數報93.66，升0.8%。

對於金價下跌，Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示，環球金融市場受挫折，但避險資產再一次沒有發揮到作用，加上美元做好，進一步令商品市場受壓。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020