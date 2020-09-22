紐約期油收市急挫4%　跌穿40美元關

國際油價周一(21日)受壓，紐約10月期油收報每桶39.31美元，跌1.8美元或4.38%；布蘭特11月期油收報每桶41.44美元，跌1.71美元或3.96%。

新冠肺炎疫情升溫，引發市場對油市需求預期下降，加上利比亞產量可能恢復，加劇了供應過剩的擔憂；而由於更多國家再度落實封鎖措施來應對疫情，令經濟復甦步伐存疑。

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