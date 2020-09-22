傳中方針對美科企制定黑名單 思科或被列入其中

外國傳媒周一(21日)報道，中國已經加快了制定針對美國科技企業的黑名單，當中，中國華為的主要競爭對手思科系統(Cisco Systems)很可能被列入該名單之中。

不過，報道指，中方部分領導層官員認為不必過度急進，應該等到11月美國大選之後，才落實這份名單。

思科系統股價周一下挫近2%，報39.04美元。

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