美股收市：道指挫509點　蘋果公司逆市漲3%

憂慮疫情惡化，加上銀行股捱沽，美國股市周一(21日)顯著下挫。道指最多曾跌942點，隨着科技股回穩，指數至中後段稍為收窄，全日收報27,147點，跌509點或1.84%，創自8月4日以來收市新低。標指收報3,281點，跌38點或1.16%，自2月以來首次錄得連續4日下跌；納指最多曾跌273點，收報10,778點，微跌14點或0.13%。標指、納指創自7月以來收市新低。

部分科技股反彈，令大市跌幅大為收窄。蘋果公司收報110.08美元，升3.03%；Netflix收漲3.7%；但Facebook仍要跌1.73%。雲服務公司普遍向好，Cloudflare、Fastly分別收漲5.01%和10.43%。

有文件披露多家國際銀行涉及不當交易，拖累銀行股表現，其中，摩根士丹利、摩根大通收市齊挫逾3%；高盛全日跌0.36%；花旗收跌2.05%。

事實上，銀行業面對重重挑戰，多家美國大行包括摩通、富國、花旗和美銀近日在業界會議上不約而同下調今年的淨利息收入預測，歸因於持續低息以及大量業主以較低利率進行按揭再融資。當中，摩通將今年淨利息收入削10億美元，至550億美元，較去年少3.5%。

市場關注新冠肺炎疫情升溫，德意志銀行分析師周一警告，隨着疫情升溫，未來幾天和幾周會見到更多限制，特別是在歐洲，情況令人擔憂。

法國周日(20日)新增10,569宗案例，英國新增近4,000宗。意大利、德國也都有千人左右的單日新症，引發第二波疫情再起的疑慮。

德國衞生部長Jens Spahn表示，法國、奧地利和荷蘭等國的感染人數不斷增加，這令人擔憂，德國可能會因此被傳入更多病例。他還擔心，西班牙等國家的感染動態「很可能會失控」。

隨着案例增加，歐洲各國正在考慮採取更嚴厲的措施，包括英國正在考慮，是否實施第二次的小型封鎖，以限制疫情傳播。

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