微軟斥75億美元購Bethesda母企ZeniMax

微軟(Microsoft)周一(21日)宣布以75億美元現金，收購ZeniMax Media和旗下遊戲開發及發行商Bethesda，為微軟在遊戲行業的最大宗收購。

據外媒，微軟將於交易完成後，取得ZeniMax Media旗下所有開發分部，包括Bethesda Softworks、Bethesda Game Studios、id Software、ZeniMax Online Studios、Arkane、MachineGames、Tango Gameworks、Alpha Dog以及Roundhouse Studios等。

微軟工作室(Microsoft Studios)數量將從原本的15個，增加至23個。微軟並將取得Bethesda旗下多個遊戲大作，包括The Elder Scrolls、Fallout等。

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