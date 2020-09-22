華住酒店來港上市前夜遭沽空機構狙擊

華住酒店周一(21日)在美國股價應聲下挫，全日收報40.48美元，跌3.66%。

華住集團為今年第4隻來港第二上市的中概股，截至今年3月，該公司共有5,953間酒店，至於今年目標新增1,600至1,800家酒店。

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