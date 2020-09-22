京城機電4.1億人民幣向控股股東轉讓北京物業

五方橋資產位於北京市朝陽區天盈北路9號，面積為87,541.76平方米的工業用土地，及其上總建築面積為45,143.62平方米的房屋建築物。

目前，五方橋資產處於出租狀態，承租方為京城海通，用於開發科技文化創意產業園項目，尚未實現招商出租。北京天海及京城海通於2018年9月4日簽訂租賃合同，租賃期限為18年(自租賃合同生效之日起算)。

於簽署該協議後，北京天海、京城海通和資產公司三方將另行簽署《租賃合同主體變更協議》，以於轉讓五方橋資產後將租賃合同的出租方主體由北京天海變更為資產公司。此後，資產公司將取代北京天海為租賃合同的出租方，並繼續履行租賃合同及承繼租賃合同的全部權利和義務。同時，北京天海於租賃合同項下所規定的權利和義務即時終止。

公司認為，轉讓事項是北京天海依據自身發展做出的戰略調整，轉讓五方橋資產獲得的現金流可以有效支撐北京天海主營業務持續、穩定發展。而轉讓事項有利於北京天海十四五期間氫能、工業氣體、天然氣三大主營業務板塊的持續穩定發展。

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