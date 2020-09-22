歐康維視生物抗過敏治療劑獲准開展III期臨床研究

研究表明相比於現有的抗過敏治療劑，OT-1001(ZERVIATE)展現更好的有效性及安全性。OT-1001(ZERVIATE)起效迅速，滴眼後作用持續時間長達至少8小時。OT-1001(ZERVIATE)患者覆蓋範圍更廣，其是唯一一種除成人外還獲得美國食品藥品監督管理局批准用於治療2歲及2歲以上幼兒的眼科抗組胺藥物，可滿足目前過敏性結膜炎幼兒患者治療的臨床需求。

集團將積極推進OT-1001(ZERVIATE)的III期臨床進展，力爭早日商業化該產品，為過敏性結膜炎臨床治療帶來全新的解決方案。

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