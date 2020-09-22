泛亞國際擬於美OTCQX第二上市

公司指，將公司美國存託證券於OTCQX上市，將為公司就股份透過美國存託證券方式於納斯達克或NYSE建議第二上市採取的有利中間步驟，預期公司將於今年9月(美國時間)終就建議 OTCQX第二上市取得批准。

董事會相信，建議OTCQX第二上市及建議第二上市將有助於美國證券市場立足，從而得以接洽目前尚未開發的美國深層次投資者。

OTCQX是OTC Market Group Inc.運作的三個金融市場之一，為在合資格國際證券交易所上市並向美國投資者提供持續披露的國際公司提供通往美國證券市場的途徑。

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