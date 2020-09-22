【A股點評】中國銀河國際：關注首批科創板50 ETF投資機會

9月10日，跟縱科創板50指數的首批科創板50 ETF產品正式獲批，華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞及工銀瑞信四家基金獲批資格，即將盡快發售。科創50指數使用國際通行的指數編製方法，採用市值規模和流動性指標作為篩選準則，選取綜合排名靠前的50隻股票作為存託憑證的標的股，以自由流通市值加權，並對個股設置15%的權重上限。

科創50 ETF與其他寬基ETF的最大不同在於科創50指數成分股每年調整四次，每季度調整一次，樣本調整實施時間為每年3月、6月、9月和12月第2個星期五的下一個交易日，每次調整數量比例基本上不超過10%，其他寬基是1年或半年調整一次，除此之外，科創50 ETF順應科創板規則，漲跌幅也相應調整為20%，大大增加了可交易性和流動性。

換手率僅2.09%

按9月11日收盤價計算，科創板50指數的市盈率為74.89倍(負值的不計入指數)，按科創板一級子行業分類看來，新一代信息技術領域是所有行業最高，行業平均市盈率為125倍；二級子公司行業分類看來，新興軟件及新型信息技術服務行業市盈率為162倍，位列所有行業最高，新能源汽車裝備、配件製造行業市盈率為負值。

當然，跟其他投資一樣，投資科創板亦有一些風險，如股份解禁風險、疫情或影響部分企業供應鏈、技術替代風險及市場競爭加劇等。

中國銀河國際證券

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