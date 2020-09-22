【專家點評】邵志堯：線上線下融合創商機

OMO(Online Merge Offline)這個詞彙是由李開復先生在2017年《尋找中國創客》的活動演講帶出來的，他認為線上和線下雙向流動，因為移動支付以及感應器等AI(人工智能)技術的普及，線下行為可以完全數碼化。最經典的例子便是摩拜共享自行車，自行車是觸得到摸得着的實體物件，沒有互聯網和移動支付系統的成熟發展，絕對不可能有一大堆共享物件的出現。

今天網購並不是年輕人的專利，爺爺嫲嫲級也懂得玩Pokemon和淘寶，內地消費者已將很多300元以下重複使用的物品在網上購買，即剛性需求非重要的商品如廁紙、冼衣液等，除了省卻力氣運回家，價格更比親身往店舖購買更便宜，原因有可能是廠家直銷，免卻了超市的上架費和由廠房到超市的物流、倉儲費用，所以能以較超市更低的價格賣給消費者。

《家樂福》超市由從24年前生金蛋的鵝到去年退出中國市場，反映了線下店舖難以存活的慘況。市場從來都是殘酷的，看掌舵手能否洞悉先機，在仍有資源和優勢時作出改變，前美國總統奧巴馬強調的「Change」是對的，可惜的是這個「Change」只淪為口號，下台後被人訕笑說:「節約一點，Keep the Change」。

另一家《銀泰百貨》便是不一樣，外資企業高管隔岸感受不到內地市場在電商的迅速發展，仍未知道喪鐘愈來愈近，銀泰幾年前趕緊和阿里巴巴聯手，發展線上和線下業務，當時線下業務仍然是市場主流，商討合作仍有討價還價的能力，今天已沒有這台戲可以唱了。銀泰加上天貓猶如空軍加上陸軍在市場作攻擊，消費者很難作出抵抗，被攻下只是時間而已。

銀泰百貨穿梭的不僅是顧客與職員，還有高度及腰的速遞機械人，幫助將貨品從倉庫運到各處櫃台，緩和倉庫人手的工作量；位於商場美妝品牌區，則透過AR(虛擬實境)技術提供虛擬試妝體驗，讓消費者透輕鬆嘗試不同顏色的唇膏和眼影，構思理想的妝容。就算是顧客止步的倉庫，亦應用到數字分類系統，幫助員工有效地處理線上訂單，完善對消費者的服務，可謂線上線下融合的經典案例。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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