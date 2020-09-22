傳滙豐要求其社交媒體帳戶暫停發帖　擔心引發「負面反應」

消息指出，英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority)已對涉嫌民事和刑事違規的相關行為展開多項調查，料將於今年年底前針對部分調查作出裁決。

外電報道，由於擔心被洩可疑活動報告所披露的內容引發「負面反應」，滙豐控股要求其員工停止在該行的所有社交媒體帳戶上發布訊息。

滙豐全球商業和投資銀行業務部門營銷主管Tricia Weener周一(21日)在給員工的備忘錄中透露，鑑於當前的新聞報道，該行將暫停於社交媒體帳戶發帖(銀行服務中的客戶回覆除外)，至少直到英國時間周二(22日)上午11時為止，以避免在渠道和內容上出現負面反應和評論。

滙豐駐倫敦的發言人拒絕置評。

滙豐於港股ADR指數收報28.89港元，較港收市跌0.41元。

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