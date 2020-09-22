【市前重點睇】道指跌509點　油價急挫

●美匯指數漲至93.65，離岸人民幣(CNH)跌至6.7928，港匯觸發7.75，美元兌日圓處104.69，歐元跌至1.1765，英鎊弱見1.2822。金價跌至1,915美元。布油挫至41.44美元，紐油失守40美元關。道指期貨窄幅上落。

●港元強勢未減，於紐約交易時段尾市，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出21.47億港元，全日累計沽出168.72億港元，銀行體系結餘將於9月23日增至2,415.25億港元。

●美國聯儲局主席鮑威爾在為9月22日出席眾議院金融服務委員會聽證會準備的講稿裡表示，「許多經濟指標表明」美國經濟在改善，但復甦步伐恐漫長並具不確定性。

●微軟宣布以75億美元現金，收購ZeniMax Media和旗下遊戲開發及發行商Bethesda，為微軟在遊戲行業的最大宗收購。

●外媒報道，中國已經加快制訂針對美國科技企業的黑名單，當中，華為的主要競爭對手思科系統(Cisco Systems)很可能被列入該名單之中。

●美國10年期國債孳息率跌2.79點子，報0.6658厘。

●港股ADR指數收報23,917點，跌33點。

●即月恒生指數夜期收報23,806點，跌85點，低水145點，成交27,560張。

●紐約10月期油收報每桶39.31美元，跌1.8美元或4.38%；布蘭特11月期油收報每桶41.44美元，跌1.71美元或3.96%。

●紐約12月期金收報每安士1,910.6美元，跌51.5美元或2.6%，創約兩個月以來收市新低。

●歐央行拉加德：必要情況下將加大貨幣刺激力度。

●法國表示歐盟應當繼續尋求與英國達成自由貿易協定，同時警告英國，任何違反脫歐協議的行為都會終止該努力。

●美國宣布對伊朗實施新制裁，並堅稱一系列核相關限制措施重新生效，但包括歐洲盟國在內的安理會大多數國家拒絕採取行動。

●傳英特爾獲批續向華為供貨，手提電腦項目起死回生。

●中國國務院發布關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見，措施包括探索新型消費貿易流通項下逐步推廣人民幣結算。

●中國人民銀行發布《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定(徵求意見稿)》，允許境外機構投資者自主選擇匯入幣種投資中國債券市場。

●新股專輯：京東將分拆京東健康在港上市，傳集資156億港元。

●傳港交所籌建「FiNI」平台，鋪路縮短新股周期。

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