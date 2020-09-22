【專家點評】陳蓓敏：滙豐弱勢源於業績差兼失「息」…

全球新冠肺炎疫情個案逾3,100萬宗，死亡人數接近100萬人，仍未有正式藥苗公布。頭三位單日受感染人數最多國家，分別為印度、美國和巴西。為爭取選票，美國總統特朗普再次開出藥苗期票，宣稱年底生產1億劑藥苗，明年4月全民接種。

過去周末，特朗普對甲骨文和沃爾瑪與TikTok交易開綠燈，顯示特朗普目標已達，未來此事聲頻料見減弱。另一方面，美國電腦處理器生產商AMD已獲得對華為供貨許可證，這只供華為稍稍喘息，讓美國保美企。華府禁制Wechat，突有加州地方法院對華府禁令，發出臨時禁制令，因觸及美國華人言論自由權力。以上事項發展皆隨美國選舉起落，將舉行的美國總統候選人辯論，相信代表美股的華爾街會為其主打氣而做好。

澳門博彩板塊也見大幅回落，因受內地打擊洗錢活動，導致中介人對賭客現金提取規條嚴謹。這也是常規化動作，再加上酒店預訂率約只有50%，令投資者對十一黃金周失去憧憬，暫宜觀望。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號:ACG 082。作者及其客戶持有滙豐)

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