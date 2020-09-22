【專家點評】林嘉麒：港股暫宜觀望　以守代攻

剛過去周末，投資市場尚算有好消息。首先，特朗普「祝福」甲骨文沃爾瑪與TikTok合作；另一方面，騰訊旗下wechat受美國法院在星期日頒發臨時禁令，阻止美國商務部早前以國家安全理由要求WeChat需要被下架的規定，原因是違反美國《第一修正案》賦予民眾自由發表言論、閱讀等權利的規定。

不過，中美關係短期受多方困擾，美國售賣軍備予台灣，而副國務卿訪台，令道期周一(21日)在亞洲交易時段走弱，內地股市跌勢未算太多，惟恒指跟隨外圍走勢，率先失守8月及9月的低位，走勢再次出現在美股弱，A股弱，而港股「比正常更弱」的情況。

港股今次調整受美股影響大。上周五，美國四期結算，市場早以擔心比平時高出三倍金額量的個股期權在結算日怎走，惟美股三大指數中，標普及納指已率先跌穿近一星期低位。個股方面，亦有蘋果公司(Apple Inc.)步入技術性熊市走勢，不排除早前強勢股會相繼調整，已反映美股整體動力已逐漸減弱，明顯見到美股就快不行了的情況。上周四(17日)，聯儲局議息後，美股彈不起，翌日在高位再見壓力，相信美股短期調整將要持續。

值得留意的是，上周市場風險胃納一度上升，市場早下注聯儲局會維持市場流動性長期充裕。EPFR Global數據顯示，美股上周有基金大手吸資237億美元，創2018年3月以來最多，而全球股票基金吸資額達263億美元，為3月以來最高，債券基金則錄得91億美元資金流入。相反貨幣基金則錄得589億美元資金流出，創歷來第9大走資額，數字反映了資金一窩蜂看好大市，或許就是下注聯儲局一定「鴿」。最後結果是，聯儲局是鴿，但市場不收貨，加上中美關係又再緊張，加上地緣政治因素影響等，投資者選擇借聯儲局消息出貨。

踏入9月尾二的一星期，環球經濟數據先留意美國經濟數據包括8月二手樓及新屋銷售、耐用品訂單、9月Markit製造業及服務業採購經理指數(PMI)初值等。另一焦點，預料集中在聯儲局主席鮑威爾連日出席國會聽證會的講話，預期他將會匯報因應疫情的援助及刺激措施進展。其實，多名聯儲局官員將會先後出席活動發表言論。假如連這條最後一根稻草也撐不到美股，相信美國持續調整機會變得更大。

再者，美股四期結算後，踏入最後一季，此季要經過美國大選、中美關係、第四季經濟、疫苗進展等，相信投資者在重新建倉時，會逐步觀察。港股周一(21日)已失守24,000點大關，跌穿兩個月低位，走勢已較美股行先一步，估計短期「死撐」24,000點機會不大，下個支持位為6月初的23,400至23,600，短線宜先觀望，策略上宜守不宜攻。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為香港證監會持牌人士，並找未持有以上股份)

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