新股專輯：樂享互動定價2.88元　一手中籤率10%

香港公開發售錄得超額認購1,631.92倍，而國際發售股份獲超額認購24倍。

由於香港公開發售超額認購逾100倍，合共2.1748億股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，香港公開發售的發售股份最終數目已增至2.7185億股發售股份，為可供認購發售股份的50%

股份將於周三(23日)於主板首日掛牌。

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