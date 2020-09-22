新股專輯：樂享互動定價2.88元 一手中籤率10%
2020年09月22日 08:32
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主要在內地從事數碼營銷服務的樂享互動(06988)公布招股結果，發售價定為每股2.88港元，集資淨額約14.607億元。認購一手(1,000股)中籤率10%，最少認購200手(即20萬股)始穩獲一手。
香港公開發售錄得超額認購1,631.92倍，而國際發售股份獲超額認購24倍。
由於香港公開發售超額認購逾100倍，合共2.1748億股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，香港公開發售的發售股份最終數目已增至2.7185億股發售股份，為可供認購發售股份的50%
股份將於周三(23日)於主板首日掛牌。
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