【專家點評】陳正犖：傳統周期股仍有追落後空間

環球經濟繼續復甦，內地零售銷售經歷過去兩個月的波動後，8月表現特別令人鼓舞。

其中，餐飲業情況顯著改善，為經濟重啟有進展提供清晰信號。8月零售業增長似乎主要受惠於自然增長，並非受到折扣所刺激。而固定資產投資增長亦顯示復甦步伐穩固，以單月計算的按年升幅，由7月份的7.3%，加快至8月份的8.3%。發電帶動廣泛增長，工業增加值增長亦錄得今年以來最大的升幅，8月按年升5.6%。

歐美方面，德國9月ZEW調查顯示，投資者對未來經濟增長的信心，上升至20年以來高位。歐洲、美國及日本的調查結果亦顯著改善，不同行業情況亦明顯轉好，尤其是零售及服務業，資訊科技行業情況則由高位略為放緩。

英國7月的3個月就業職位變動比較，減少1.2萬個，好過市場所預期的減少11.8萬個，同時亦好過6月份的減少22萬個。根據住戶調查顯示，就業人口增加5.5萬人，是今年3月份以來首次上升。

另方面，8月份數據亦顯示中國經濟正在復甦，現時呈現更廣泛進展，尤其是零售銷售回穩。更重要的是，這進展不限於中國，環球數據為經濟復甦釋放正面信號，加上上周美國聯儲局再向市場派發定心丸，大幅提高經濟預測，同時利率點陣圖中位數顯示，有望維持近零利率政策至2023年。

整體看，仍然支持我們認為周期性經濟復甦將持續的觀點，科網股近日調整，傳統周期股仍有追落後空間。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020