新股專輯：華住酒店指沽空報告沒有依據及誤導
2020年09月22日 09:01
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周二(22日)在港上市的華住集團(01179)對於博尼塔斯研究(Bonitas Research)沽空報告發澄清公告指，基於對該報告的初步審查和評估，公司認為該報告沒有依據，它包含許多錯誤、未經證實的陳述，以及對公司業務和運營的誤導性結論。
公司强調，其致力於保持最高標準的公司治理，並按照美國證券交易委員會和納斯達克全球
精選市場的適用規則和條例項下的透明和及時的披露要求。
沽空機構Bonitas Research於華住集團上市前夕進行狙擊「贈興」，對華住酒店旗下營運成本、利潤及所持有資產等提出質疑。消息拖累華住酒店周一(21日)在美國股價應聲下挫，全日收報40.48美元，跌3.66%。
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