港股偏軟　滙豐繼尋底　大型科網股反彈

美股道指隔晚急挫，港股低開過百點最多跌238點，恒生指數低見23,711點，暫跌幅收窄至約一百點，企23,800點水平。國企指數靠穩；科技指數升逾60點，主板成交近300億港元。

滙豐控股再跌逾3%，見28.3元的逾25年新低後有承接，暫跌幅收窄至2.4%，報28.6元。

美股納指靠穩，個別大型科網股反彈。小米集團及阿里巴巴升1.9%及1.4%，是表現最佳藍籌。美團點評及京東集團升1.2%及1.4%；騰訊靠穩。

濠賭股沽壓未止，銀河娛樂跌3.6%，是表現最差藍籌；金沙中國跌3.1%。永利澳門及新濠國際跌4.9%及4.3%；美國梅中國及澳博跌3.2%及3.5%。

人民幣回落，內房股受壓。中國海外、碧桂園、中國恒大、龍湖集團、世茂集團及華潤置地跌1%至1.2%。

【09:20】滙豐跌穿29元 阿里彈近2%

承接美股跌勢，港股開市跌111點，恒生指數報23,839點；國企指數低開9點，報9,631點；科技指數升6點，報7,202點。

滙豐控股跟隨ADR跌穿29港元，開市跌2.7%報28.5元，是表現最差藍籌，拖低恒指45點。滙豐現價距離2009年供股價28元只差0.5元。

大型科網股個別發展，騰訊跌0.7%報513元；美團點評跌0.3%報240.8元。阿里巴巴彈1.9%報267元，是表現最佳藍籌；小米集團及京東集團升0.2%及0.9%。

其他重磅股窄幅上落，油價挫逾4%，中國海洋石油低開1%。友邦保險跌0.9%；中國平安跌0.1%；香港交易所及中國移動靠穩；建設銀行升0.2%。

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