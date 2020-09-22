A股快報：三大指數低走　軍工股回吐

內地股市向下走，滬綜指低開26點或0.79%，報3,290點；深成指低開97點或0.74%，至13,052點；創業板指數低開12點或0.5%，至2,556點。

板塊方面，船舶製造股領跌1.8%，飛機製造股跌1.6%，有色金屬股跌1.4%，釀酒股跌1%，而金融及地產股齊跌0.9%。

天山生物、豫金剛石及長方集團復牌全部跌停板。證監會發公告指，近期已對天山生物等股票有關異常交易立案調查。

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