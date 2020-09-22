南韓8月份PPI按月增長0.5%　農產品價格大幅上升

南韓公布，被視為未來消費價格指數(CPI)的先行指標之生產者出廠價格指數(PPI)，8月按月上漲0.5%，較7月的增長0.2%更為快速，並為連續3個月錄得正增長；按年增長0.5%，7月增0.8%。

南韓央行官員指出，由於期內受颱風和雨季的暴雨影響，令農產品的成本大幅增加，另外石油和原物料價格上升，拉高了工業產品的價格。

自6月下旬起，南韓出現創紀錄的最長雨季，在該國中部地區持續約54天。8月的農產品價格大幅按月增長16%。

南韓今年至今的通脹壓力相對較低，主要由於較低的油價以及新冠肺炎疫情衝擊消費力。而已公布的8月份CPI按年增長0.7%。

該國央行在8月的利率決議會議，亦將基準利率保持在0.5厘的紀錄低水平。

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